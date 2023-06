In Annecy gewonde kinderen stabiel, ook Nederlander

De vier kinderen die donderdag gewond raakten bij een steekpartij in Annecy verkeren niet meer in levensgevaar. Premier Elisabeth Borne zei vrijdagmorgen dat hun toestand stabiel is. Onder hen is ook een Nederlander.

De kinderen zijn in de leeftijd van 22 maanden tot 3 jaar. De jongste is volgens Franse media een jongen uit Nederland. Hij is donderdag meteen naar een ziekenhuis in Genève gevlogen.

De drie anderen, een Brit en twee Fransen, zijn na een medische ingreep in Annecy overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Grenoble. De Franse president Emmanuel Macron is daar vrijdag aangekomen. Hij brengt ook een bezoek aan Annecy. De premier en de minister van Binnenlandse Zaken, Elisabeth Borne en Gérald Darmanin, zijn donderdag naar Annecy gegaan.

Er vielen donderdag bij de steekpartij aangericht door een 31-jarige Syrische vluchteling ook twee volwassen slachtoffers. Een man werd door de aanvaller verwond. Een andere man werd eerst verwond door de dader en vervolgens ook getroffen door een verdwaalde politiekogel. Beiden verkeren niet in levensgevaar.