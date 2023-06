Uitspraak Hoge Raad over teruggave Krim-kunstschatten

De Hoge Raad doet vrijdag uitspraak aan wie de Krim-kunstschatten, die het Amsterdamse Allard Pierson Museum al jaren noodgedwongen onder zijn hoede heeft, moeten worden teruggegeven. Eerder oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat de archeologische topstukken terug moesten naar Oekraïne.

De kunstschatten waren aan het museum uitgeleend door culturele instellingen op de Krim toen dat schiereiland nog deel uitmaakte van Oekraïne. Dat veranderde in 2014, toen Rusland het gebied annexeerde. Dat leidde tot getouwtrek over wie recht heeft op de schatten: Oekraïne – waar de Krim dus niet meer toe behoort – of de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. Zowel Oekraïne als de Krim-musea beschouwen de schatten als hun cultureel erfgoed.

Het Amsterdamse museum vroeg de rechter destijds hierover een oordeel te vellen. In december 2016 oordeelde de rechtbank dat het museum de collectie moest teruggeven aan Oekraïne, maar daar gingen de Krim-musea tegen in beroep. Het hof kwam in oktober 2021 tot een zelfde uitspraak, al baseerde het zich wel op andere gronden dan de rechtbank.

De Krim-musea waren het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof en stelden cassatie in bij de Hoge Raad. Begin dit jaar adviseerde de advocaat-generaal dat de uitspraak van het hof in stand kon blijven.