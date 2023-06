Voorzitter Geel legt functie mensenrechtencollege tijdelijk neer

Jacobine Geel legt haar functie als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens (CvRM) tijdelijk neer. Ze doet dat, schrijft ze in een brief aan collega’s, omdat ze ze ziek is geworden van de situatie die is ontstaan na een melding van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek over haar. Ze ervaart de situatie als onveilig.

Ze zette de brief op haar LinkedIn-pagina, nadat eerder op de dag de NOS over de kwestie berichtte. “In het belang van mijn gezondheid kan ik onder de huidige omstandigheden mijn dagelijkse taken tijdelijk niet op een aanvaardbare manier vervullen”, zo schrijft ze.

Binnen de mensenrechtenorganisatie liggen de college-leden met elkaar overhoop vanwege mogelijk wangedrag, meldden de NOS en Nieuwsuur eerder na onderzoek. Vier van de acht collegeleden maakten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid melding van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door Geel. Het managementteam van het CvRM verzocht het ministerie in te grijpen, maar minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming liet eerder weten dat hij weinig ruimte heeft iets te doen aan de bestuurscrisis. Weerwind heeft wel een commissie ingesteld die onderzoek doet naar de interne perikelen.

In de brief stelt Geel dat ze zich niet herkent in de beschuldigingen van vriendjespolitiek, misbruik van positie en dat ze niet aanspreekbaar zou zijn op haar handelswijze. Ook zegt ze dat ze diep geraakt is door het feit, de aard en de onverwachtheid van de melding. Ze had graag zelf vooraf met de melders gesproken, maar zegt die kans niet te hebben gekregen. Ze zegt van harte mee te willen werken aan het onderzoek onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager.

Haar taken als voorzitter worden de komende tijd waargenomen door Jan-Peter Loof. Die stelt op LinkedIn maandag in gesprek te gaan met de Commissie Sorgdrager. Mediaberichten dat er maandag een collegevergadering is om over de situatie te spreken, ontkracht hij. “Er is namelijk geen meerderheid van de collegeleden die heeft beslist tot het uitschrijven van deze collegevergadering. Ik weet van twee collega‚Äôs dat zij a.s. maandag niet aanwezig zijn.”