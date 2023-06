Wilde dieren tijdens lockdowns 73 procent verder aan de wandel

Wilde dieren liepen tijdens de strikte coronalockdowns in de eerste helft van 2020 gemiddeld maar liefst 73 procent verder dan ze precies een jaar eerder deden in een nog praktisch coronavrije wereld. Dat blijkt volgens de site van de Radboud Universiteit in Nijmegen uit onderzoek van onder anderen de aan deze instelling verbonden ecologe Marlee Tucker.

Ze vergeleek met 174 collega‚Äôs wereldwijde data van landzoogdieren die via GPS-trackers werden gevolgd: ruim 2300 exemplaren van 43 soorten dieren: van olifanten en giraffen tot beren en herten. “Ook zagen we dat dieren gemiddeld 36 procent dichter bij wegen kwamen dan het jaar ervoor.”

De verklaring ligt volgens de site voor de hand: er waren tijdens deze strikte coronalockdowns minder mensen in de natuur. “Bij minder strenge lockdowns zagen we juist dat dieren kortere afstanden aflegden. Dat kan te maken hebben met het feit dat mensen bij die lockdowns juist gestimuleerd werden om de natuur in te gaan”, zegt mede-onderzoeker Thomas Mueller van het Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre en de Goethe Universiteit Frankfurt.

Er doken aan het begin van de pandemie al beelden op van dieren op ongebruikelijke plekken, maar uit dit onderzoek blijkt nu hoe ver die dus wel op pad gingen.

“We zien in ons onderzoek dat dieren in korte tijd al kunnen reageren op veranderingen in menselijk gedrag. Dat biedt hoop voor de toekomst, want dat betekent dat kleine aanpassingen van ons eigen gedrag een positief effect kunnen hebben op het gedrag van dieren”, zegt Tucker.