BBB bereidt zich voor op gemeenteraadsverkiezingen in 2026

De BoerBurgerBeweging (BBB) gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Het BBB-bestuur heeft dat besloten tijdens een digitale ledenvergadering waarin veel interesse naar voren kwam over deelname aan lokale verkiezingen, meldt voorzitter Erik Stegink van de partij van Caroline van der Plas.

Het partijbestuur gaat nu verschillende scenario’s uitwerken over de manier waarop zij wil meedoen op lokaal niveau. Het kan zijn dat de partij in de tussentijd gaat samenwerken met “bondgenoten”, die er op zeventien plekken al zijn. Daarnaast zijn er volgens Stegink allerlei fracties of fractieleden die nu al in gemeenteraden zitten en aangeven dat zij onder de vlag van BBB willen verdergaan. Het gaat om lokale onafhankelijke partijen, maar ook om fracties of fractieleden van landelijke partijen. Volgens Stegink zijn er zeker tientallen lokale fracties in het land waar deze vraag speelt.

BBB is nu met één zetel vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar werd bij de provinciale verkiezingen in een klap de grootste. Door de getrapte verkiezingen treedt komende dinsdag in de Eerste Kamer BBB als grootste fractie aan met zestien zetels. Ook op Europees niveau timmert de partij aan de weg. “We zijn die al twee jaar aan het voorbereiden. Leden kunnen zich vanaf nu aanmelden als kandidaat”, aldus Stegink. In het najaar, als BBB een openbaar congres houdt, zal een lijsttrekker voor de Europese Unie worden gekozen.