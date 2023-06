Brand in Ter Aar werd snel groot door twee brandhaarden

De brand die vrijdagavond uitbrak in het Zuid-Hollandse Ter Aar werd zo groot omdat er al snel sprake was van twee verschillende brandhaarden, zo laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De brand ontstond bij TN Plastics, een producent van kunststofproducten, maar al snel woedde er ook een andere brand in een nabijgelegen bedrijfspand.

De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. Mogelijk werd de tweede brand veroorzaakt door vliegvuur afkomstig van de brand bij TN Plastics. Met vliegvuur worden door de lucht vliegende vonken bedoeld die verderop neervallen.

Zaterdagochtend meldde de brandweer het vuur dat vrijdagavond rond 21.30 uur uitbrak onder controle te hebben. De brandweer is voorlopig nog wel bezig met nablussen en het opruimen van brandresten, meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren.