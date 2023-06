Brandweer nog hele nacht bezig met blussen enorme brand Ter Aar

De brand in meerdere bedrijfspanden in Ter Aar (Zuid-Holland) is na middernacht nog altijd niet onder controle. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het nog de hele nacht gaat duren om het vuur te blussen. De brand en de rookwolken zijn volgens hem nog altijd niet afgenomen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

“Er wordt met man een macht gewerkt om te voorkomen dat de brand overslaat”, zegt een zegsman tegen Omroep West, die een extra uitzending heeft ingelast. Volgens hem wordt de brandweer in de weg gezeten door de toestroom van mensen die bij de brand komen kijken. Daardoor is de brandbestrijding in eerste instantie ook niet goed verlopen, aldus de woordvoerder.

Voor de brand is een NL-Alert verstuurd. Er wordt opgeroepen uit de rook te blijven en naar binnen te gaan. Bij de brand komen zwarte rookwolken vrij, die tot in de wijde omtrek te zien zijn. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn van Nieuwkoop, waar Ter Aar onder valt, vindt de brand verschrikkelijk om te zien. “Op veilige afstand heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de hulpdiensten keihard aan het werk zijn om de brand te blussen en uitbreiding te voorkomen. Ik leef mee met de getroffen ondernemers”, schrijft hij op Twitter.

De brand begon rond 21.30 uur in een houthandel op een bedrijventerrein op de Hertog van Beijerenstraat. Daarna sloeg het vuur over naar andere panden. Er zijn bij de brand veel explosies te horen. Volgens Veiligheidsregio Hollands Midden zijn deze afkomstig van gasflessen. Rond 00.30 uur zijn de explosies wel afgenomen.

Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. “Er is erg veel rookontwikkeling. We willen iedereen verzoeken niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben om hun werk goed te doen”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Op sociale media plaatsen mensen foto’s van de zwarte wolken die ver buiten Ter Aar te zien zijn, zoals in Noordwijk, Zoetermeer, Gouda, Haarlem en Amsterdam. Ook worden foto’s gedeeld van stukken as die neerdalen een stuk bij Ter Aar vandaan, zoals in Rijnsburg en op het strand van Katwijk. Ook dalen er in de omgeving scherpe glassplinters neer, die afkomstig zijn van zonnepanelen die op de daken lagen van de bedrijfspanden.