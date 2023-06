Festivals verlopen ondanks de hitte goed

De festivals Best Kept Secret en Oerol verlopen ondanks de hitte tot nu toe voorspoedig. Vooralsnog zijn er geen bijzonderheden te melden door de hoge temperaturen, laten de festivaldirecteuren zaterdagmiddag weten.

Beide evenementen lieten eerder deze week al weten voorbereid te zijn op de warmte. Bij Best Kept Secret in het Brabantse Hilvarenbeek zijn “genoeg schaduwplekken” in de bossen en zijn er voldoende waterpunten waar bezoekers gratis water kunnen halen, zei een woordvoerder.

Directeur Maurits Westerik zegt zaterdag dat het festival tot nu toe “heel goed” verloopt. Er is “veel schaduw, maar ook veel zon” en het “meer en bos” doen de festivalgangers goed, zegt hij. “Het publiek is relaxed en bewust.”

Bij Oerol op Terschelling is er een centraal watertappunt, wordt voldoende zonnebrand verkocht en worden bezoekers op schermen gewaarschuwd, zei een woordvoerder eerder. Festivalbaas Siart Smit zegt dat tot dusver “alles normaal” is op het festival. “De zon is sterk maar de temperatuur valt wel mee.”

Volgens hem is het publiek goed voorbereid. “En via een narrowcasting-systeem waarschuwen we ze ook om genoeg te drinken, smeren en petjes te dragen.”