Luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht door hitte en pollen

Het nationale Luchtmeetnet verwacht dat de luchtkwaliteit de komende dagen vanaf het middaguur onvoldoende tot slecht zal zijn door de hoge temperaturen, vooral in het midden en zuiden van het land. Hitte zorgt voor snel oplopende ozonconcentraties in de lucht. Aangezien het ook nog volop pollenseizoen is, stijgt de kans op luchtwegklachten en neemt het risico op hart- en vaatklachten toe.

Volgens milieu-analist en bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit is pollen een risicofactor voor een hartinfarct. Naast allergische klachten zorgt pollen ook voor meer vatbaarheid voor virale longinfecties. De combinatie van de piek in graspollen van dit moment, hitte en een hoge ozonconcentratie in de middaguren is daarom ongezond, stelt hij. Hoewel er nog onderzoeken lopen naar de gezondheidseffecten in Nederland, is bekend dat hitte en veel pollen in juni 1995 en in juni/juli 2006 voor oversterfte hebben gezorgd.

De deskundigen adviseren mensen die gevoelig zijn voor pollen en smog om zo veel mogelijk binnen te blijven, ventilatieroosters te sluiten en lichamelijke inspanning te beperken, vooral aan het eind van de middag en begin van de avond. De piek in graspollen neemt eind deze maand wel af, omdat het gras door de hitte verdroogt. Maar meteen daarna gaat de bijvoet bloeien, die ook voor veel klachten zorgt. En vervolgens komt de ambrosia in bloei.