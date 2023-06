Oppositie wil debat over actie verkenners omtrent positie Omtzigt

De oppositie in de Tweede Kamer stuurt aan op een debat over de reconstructie van Nieuwsuur over de acties van verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren in maart 2021. Hoewel het niet de taak is van verkenners, gingen ze destijds zelf actief aan de slag met de positie van Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze zagen hem als een probleem en risico voor een toekomstig kabinet waarin het CDA zou zitten, en bespraken dat met toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Daarover hebben de verkenners geen melding gemaakt in hun verslag. Ook werd er niets over gezegd tijdens het beladen debat op 1 april 2021 waarin premier en VVD-leider Mark Rutte door het stof ging, omdat hij degene was geweest die over Omtzigt had gesproken tijdens een overleg met de verkenners. Omtzigt was toen nog CDA-Kamerlid en bij de kiezers zeer populair, maar binnen het CDA was zijn positie omstreden.

PVV-leider Geert Wilders wil een debat met Rutte. “Leugens, bedrog, manipulatie en politieke corruptie. Jorritsma en Ollongren noemden Omtzigt in geheim gesprek “niet te handhaven” en verzwegen dat voor de Kamer. Debat met Rutte aangevraagd. Wist hij ervan? Ollongren moet onmiddellijk aftreden als minister.”

Ook de SP vindt dat de betrokkenen nu echt alles moeten opbiechten. Kamerlid Renske Leijten: “daar is de onvermijdelijke reconstructie van waarom “functie elders” er stond. Het is niet fraai hoe de macht opereert: Lastige Kamerleden wegwerken, informatie achterhouden, liegen en zwijgen. Ook blijven “oude” hoofdrolspeelsters het maar hebben over het ‘redelijke midden’ of ‘verantwoordelijkheid nemen’. Er is niets redelijks aan deze machtsbeluste spelletjes en allesbehalve verantwoordelijk, want dit ondermijnt het vertrouwen in de politiek tot op het bot. Jorritsma, Ollongren en Rutte, het is tijd alles op te biechten.”

BBB-leider Caroline van der Plas wil ook een debat. “Omtzigt is nog dieper beschadigd dan we dachten, Kamer is voorgelogen. Schandalig!” Het debat moet zijn met “de staatsrechtelijk voor het verkennings- en formatieproces verantwoordelijke minister-president Rutte.” De verkenners traden volgens BBB “dus op als formateur en hebben geen onafhankelijke verkenning uitgevoerd. De kamer is hierover niet geïnformeerd op 1 april 2021 en tot op de dag van vandaag.”