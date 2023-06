Reddingsbrigade heeft drukke dag met kleine en grotere incidenten

De Reddingsbrigade Nederland heeft zaterdag “zoals verwacht” een drukke dag. Door het warme weer zoeken veel mensen verkoeling bij stranden of recreatieplassen.

Volgens een woordvoerder moest de Reddingsbrigade in veel gevallen bij “klein leed” helpen. “Denk aan hulp voor splinters, pleisters of kinderen die kwijt zijn”. Toch waren er ook grotere incidenten. “We zagen ook situaties waarbij mensen waren afgedreven of waarbij iemand echt gered moest worden”.

De woordvoerder verwacht dat de drukte ook zaterdagavond nog aanhoudt. “Vaak zien we dat de stranden aan het eind van de middag leeglopen, maar wat we nu zien is dat het nog steeds erg druk is”, aldus de zegsman. “Als ik op de webcams van populaire stranden kijk, lijkt het qua drukte wel 13.00 uur ’s middags.”