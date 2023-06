Roemeen (38) in Tiel aangehouden voor moord op stiefdochter

Een 38-jarige man uit Roemenië is zaterdagmiddag in Tiel (Gelderland) aangehouden. Hij wordt verdacht van moord op zijn 12-jarige stiefdochter.

De vader van het meisje had in april aangifte gedaan van haar vermissing. Een week geleden werd haar lichaam gevonden in een appartement in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De moeder van het meisje werd eerder deze week al aangehouden in Spanje en is inmiddels uitgeleverd aan Roemenië.

De 38-jarige partner van de moeder wordt gezien als medeverdachte. Voor zijn aanhouding werkte de Roemeense politie samen met het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) van de politie, dat deel uitmaakt van een Europees opsporingsteam (ENFAST).

De verdachte zit vast en wordt na het weekend voorgeleid. De zogeheten overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam zal vervolgens een besluit nemen over zijn overlevering aan Roemenië.