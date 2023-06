Verschillende sloten in Ter Aar afgesloten vanwege brand

In Ter Aar heeft het lokale waterschap de uitvoer van verschillende sloten afgesloten vanwege de brand die vrijdagnacht meerdere bedrijfspanden heeft verwoest. Dit om te voorkomen dat afgevoerd bluswater dat is vervuild door rookdeeltjes via sloten terechtkomt in groter water, laat een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland weten.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water waar het bluswater in terechtkomt, vertelt ze. Dit bluswater komt via overschotten – buizen waardoor overtollig regenwater wordt afgevoerd – terecht in kleine wateren.

Zaterdagochtend meldde de brandweer het vuur dat vrijdagavond rond 21.30 uur uitbrak onder controle te hebben. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het opruimen van brandresten, vertelt een woordvoerder van de gemeente Nieuwkoop, waar Ter Aar onder valt.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn liet zaterdag op Twitter weten dat de omvang van de brand bij daglicht pas echt duidelijk werd. “De ravage is enorm en de verslagenheid en het verdriet bij de getroffen ondernemers zijn groot”, aldus de burgemeester. Ook deed hij een oproep om de hulpdiensten de ruimte te geven en niet te komen kijken. Vrijdagavond was politie-inzet nodig om nieuwsgierige omwonenden op afstand te kunnen houden.

Zaterdagmiddag om 16.00 uur geven de burgemeester en de directeur van de veiligheidsregio Hollands Midden in het gemeentehuis een persconferentie over de situatie rond de brand.