Directeur Best Kept Secret kijkt tevreden terug op warme editie

De organisatie van Best Kept Secret kijkt tevreden terug op het festival. Festivaldirecteur Maurits Westerik spreekt zondagavond van een “warme” en “heel mooie” editie in het Brabantse Hilvarenbeek. Mede dankzij de locatie in het bos en aan een meer, was het volgens hem met qua warmte goed te doen. “We hebben geen moeilijke situaties of vervelende dingen meegemaakt”, zegt Westerik.

Onder de headliners van het festival waren The Chemical Brothers, Oscar & The Wolf en Aphex Twin. “We hebben dit jaar een breder palet aan klanken, smaken en kleuren kunnen bieden. En als je iedereen daar zo van ziet genieten, dan weet je weer waar je het allemaal voor doet”, zei hij op de laatste dag van het driedaagse festival tegen het ANP.

Westerik is dankbaar dat het publiek dit jaar net zo “hard genoot” terwijl de focus meer lag op elektronische muziek, in plaats van rock zoals vorig jaar. “Dat laat het karakter en de openheid van ons festivalpubliek zien. Ze hebben veel energie en vertrouwen.”