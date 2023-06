In een bedrijfsverzamelgebouw in Elburg (Gelderland) woedt zondagavond een grote uitslaande brand, meldt de veiligheidsregio. Op video’s op social media is vuur en veel rook te zien, die richting woningen gaat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Volgens de veiligheidsregio is er brandgevaar voor de woonwijk naast het pand vanwege vliegvuur. Met vliegvuur worden door de lucht vliegende vonken bedoeld die verderop neervallen.