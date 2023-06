Koningspaar ziet deelnemers Ocean Race finishen in Scheveningen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondag de finish van een etappe van The Ocean Race in Scheveningen bijgewoond. Het koningspaar ging in luchtige witte kleding langs bij het Nederlandse zeilteam JAJO en stapte zelf ook op een boot, om de aankomst van de snelste zeilboten te bekijken.

The Ocean Race is een van de grootste internationale zeilraces ter wereld. Deelnemers racen in verschillende etappes de wereld rond. In Scheveningen was de finish van de zesde etappe. Los van de finish van de zogeheten IMOCA-klasse, waar de snelste en meest innovatieve boten aan meededen, zijn in de badplaats allerlei activiteiten georganiseerd. Het bijbehorende evenement duurt nog tot en met donderdag.