Overleg hulpdiensten om stroomstoring Vlaardingen in hitte

Diverse hulpdiensten, waaronder de politie en de brandweer, vormen zondagochtend een crisisteam om te overleggen over de impact van de stroomstoring in Vlaardingen. Meer dan tienduizend adressen zijn getroffen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio legt uit dat bijvoorbeeld verzorgingstehuizen vanwege de verwachte hitte problemen kunnen ervaren.

De stroomstoring ontstond zondagochtend. Er kwam rook uit een hoogspanningsstation in de plaats. De brandweer moest dat eerst afhandelen. Er was geen sprake van brand. De monteurs van netbeheerder Stedin zijn daarna begonnen met reparatie. Het is nog niet zeker hoe lang dit precies gaat duren.

Hulpdiensten moesten zondagochtend mensen uit liften bevrijden. Ook doen de verkeerslichten het niet. De postcodes 3135 DA tot en met 3138 HD zijn getroffen. De temperatuur in Vlaardingen kan zondag oplopen tot 29 graden.