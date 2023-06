Agractie: jammer dat niet alle regelingen tegelijk opengaan

Agractie vindt het jammer dat niet alle regelingen voor boeren tegelijk zijn opengesteld. Dat laat de belangenorganisatie weten in een reactie op de bekendmaking van stikstofminister Christianne van der Wal dat boeren vanaf maandag kunnen zien of zij een zogeheten piekbelaster zijn. Als dat het geval is, kunnen zij zich laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf.

“Johan Remkes adviseerde dat boeren een royale keuze moeten krijgen tussen de opties omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen”, aldus de organisatie. “Het kabinet kiest nu echter op dit moment alleen voor de optie stoppen, waardoor boeren die door willen geen keuze hebben.” Daarnaast vindt Agractie dat “vrijwilligheid gewaarborgd moet zijn en blijven”.

Voorman van Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever is van oordeel dat de Staat deze keuze vooral zelf moet maken, waar de grens komt te liggen. Maar het zou volgens hem “mooi zijn als iedereen voor 120 procent uitgekocht kan worden”. “Als die boeren nu willen stoppen, kunnen zij nergens terecht”, stelt Van den Oever, waardoor volgens hem alsnog onteigening dreigt.

Een bedrijf is een piekbelaster als jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur. Het gaat dan om neerslag binnen 25 kilometer van het bedrijf. Een ‘mol’ is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van neerslaande deeltjes kan worden berekend.