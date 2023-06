ANWB ziet al vroeg drukte op omleidingsroutes Haringvlietbrug

Het is al vroeg druk met verkeer op omleidingsroutes voor de afgesloten Haringvlietbrug, ziet de ANWB maandagochtend. Rond 07.00 uur hadden automobilisten op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht al een uur vertraging. Ook op de N57 staat file.

Dat het om die tijd al druk is, maakt dat de ANWB een drukke spits verwacht in het gebied. Eerder werd al gewaarschuwd dat weggebruikers rekening moeten houden met extra reistijd, die tijdens de spits kan oplopen tot meer dan een uur.

De Haringvlietbrug op snelweg A29 is sinds vrijdag acht weken dicht voor groot onderhoud. De afsluiting geldt ook voor de parallelbaan. Wie van of naar Goeree-Overflakkee en Zeeland wil, kan omrijden via de A15 en N57. Van en naar de Hoeksche Waard loopt de omleiding via de A16 en de N217. Weggebruikers hoeven tijdens de afsluiting geen tol te betalen voor de Kiltunnel.