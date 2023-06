Bedrijfspand uitgebrand na grote brand in Elburg

Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Noorderbreedte in Elburg (Gelderland) waar zondagavond een grote brand ontstond, is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio uitgebrand. Op video’s op social media is vuur en veel rook te zien, die richting woningen gaat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Alleen de muren van het pand staan nog overeind, meldt de woordvoerder. Sommige muren moeten worden gesloopt om de brand goed te kunnen blussen.

Kort na middernacht was er geen brandgevaar meer voor de woonwijk naast het pand. Volgens de woordvoerder hoeven geen woningen ontruimd te worden. Bewoners van Elburg en een deel van de provincie Flevoland hebben een NL-Alert ontvangen. Vanwege de rook worden bewoners geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brand is ontstaan bij een evenementenbedrijf, aldus de zegsman. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.