Eerste voetbalfans verzamelen zich voor huldiging Almere City

De eerste fans van voetbalclub Almere City FC zijn maandagmiddag bijeen op de plek waar het team later wordt gehuldigd. De jongste profclub van Nederland won zondag in de finale van de play-offs van FC Emmen en wist daardoor voor het eerst in zijn bestaan te promoveren naar de Eredivisie. Om dat te vieren is er vanaf 17.00 uur een feest op evenemententerrein de Esplanade in het centrum van Almere.

Op het terrein, dat rond 16.15 uur openging, zijn gratis flesjes water beschikbaar. Ook staan er een paar partytenten waar mensen even de schaduw kunnen opzoeken op het verder zonovergoten terrein.

Onder de supporters die toestromen, is ook Eerste Kamerlid en oud-burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma. Ze is groot fan van Almere City en vindt het “helemaal top” dat ze zijn gepromoveerd. Jorritsma kon wegens priv√©verplichtingen niet naar de wedstrijd in Emmen, maar keek de wedstrijd zondagavond in het stadion in Almere. “We zagen het aankomen en dachten al voor de wedstrijd: dit laten ze echt niet meer gebeuren.” Ze verwacht dat het groot feest is als de spelers op het podium komen. “Ze worden gek hier.”

Ook Maarten Muijs en zijn dochter Raina (11) zijn naar de huldiging gekomen. Ze hebben samen een seizoenskaart en vinden het “super” dat hun club door is naar de Eredivisie. Maarten volgt de club al vanaf het begin. “Eindelijk is het nu zover, deze historische gebeurtenis willen we meemaken.” Dochter Raina vindt het heel spannend. “Dit is nog nooit eerder gebeurd.”

Burgemeester Hein van der Loo en wethouder Economie en Sport Maaike Veeningen zijn bij de huldiging aanwezig. Op het programma staat onder meer een optreden van zanger René Schuurmans. Zijn lied Laat de zon in je hart wordt veel gezongen door supporters van de Almeerders.

Burgemeester Van der Loo liet al weten dat hij “ongelooflijk blij” is met de prestatie van Almere City FC. “Dit huldigingsfeest is een geweldig initiatief, voor onze Almeerse club, georganiseerd door Almeerse ondernemers met hart voor de stad. Alles staat klaar om er een gezellig feest van te maken.”

Almere City FC, dat is opgericht in 2001 en sinds 2005 betaald voetbal speelt, is de 55e club die in de Eredivisie gaat uitkomen.