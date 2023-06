Fans vieren promotie Almere City FC naar Eredivisie

Zo’n duizend fans van Almere City FC hebben zondagavond alvast een voorschot genomen op de huldiging van hun team, die voor maandag gepland staat. Ze verzamelden zich juichend bij het stadion, na de 1-2 overwinning op FC Emmen waarmee Almere promotie naar de Eredivisie binnenhaalde.

Komend seizoen speelt Almere City FC voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub op het hoogste niveau. De ploeg wordt maandag in de namiddag voor die prestatie gehuldigd in de grootste stad van Flevoland.

De fans die zich na de wedstrijd tegen Emmen bij het stadion verzamelden, vierden de overwinning door te hossen, te zingen en fakkels af te steken.