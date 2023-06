Gelderland: eerste stap richting meer duidelijkheid voor boeren

Gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Drenth noemt de maandag vastgestelde regeling rond stikstofuitstoot een goede stap richting meer duidelijkheid voor boeren. “Agrarische ondernemers die willen, kunnen nu stappen nemen als ze gebruik willen maken van de uitkoopregeling.”

Minister Christianne van der Wal heeft maandagochtend bekendgemaakt dat een boer een piekbelaster is bij de uitstoot vanaf 2500 mol stikstof. Deze boeren kunnen zich laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf. De regeling is vrijwillig, schrijft Van der Wal. Ze laat ook weten dat boeren die nu onder de regeling vallen niet per definitie later in aanmerking komen voor verplichte maatregelen. Wel benadrukt ze dat er geen aantrekkelijkere regeling zal komen dan die er nu ligt.

In totaal gaat het om ongeveer 3000 boeren die onder deze piekbelastersaanpak vallen. Ongeveer 60 procent van hen heeft het bedrijf in Gelderland.

“Het is goed dat de minister dit nu geregeld heeft”, zegt de Gelderse gedeputeerde Drenth. “We weten dat de regeling een enorme impact kan hebben op Gelderland en de inrichting en leefbaarheid van het landelijk gebied.” Hoe groot het effect is, hangt nog af van hoeveel boeren besluiten zich te laten uitkopen.

Mirjam Sterk, gedeputeerde landbouw in Utrecht, noemt de aanpak piekbelasting een “stap in de goede richting” die kan helpen bij de transitie van het landelijk gebied. “De provincie Utrecht telt weliswaar relatief weinig piekbelasters en we weten nog niet hoeveel agrariĆ«rs van de mogelijkheid voor vrijwillige bedrijfsbeĆ«indiging gebruik willen gaan maken”, zegt Sterk. “Maar ik hoop wel dat er dankzij deze regeling weer wat meer beweging in het Utrechts landelijk gebied komt. Zodat we samen kunnen werken aan een vitaal landelijk gebied met een nieuwe balans tussen groen en groei.”

Noord-Holland verwacht dat de piekbelastersregeling weinig teweeg gaat brengen in de provincie. “De meeste agrarische bedrijven in onze provincie zijn niet intensief en stoten een stuk minder uit”, schrijft gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en stikstof) in een blog. Zij kan zich voorstellen dat het voor veel ondernemers prettig is om nu duidelijkheid te hebben.