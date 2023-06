Gelderland heeft met afstand meeste potentiële piekbelasters

In de provincie Gelderland woont 60,1 procent van de boeren die potentiële piekbelasters zijn. Dat betekent dat ze meer dan 2500 mol stikstof per jaar uitstoten én die stikstof binnen 25 kilometer neerslaat op kwetsbare natuur. Het gaat om 1803 boerenbedrijven, blijkt uit cijfers van het RIVM. Geen enkele andere provincie heeft meer dan 9 procent van het totale aantal piekbelasters. In totaal zijn er 3001 bedrijven die onder de piekbelasters vallen.

Daarvan zitten er 1063 in de melkveehouderij, 630 bedrijven hebben vleeskalveren, er zijn 542 pluimveehouders en 561 varkensboeren. Het aantal piekbelasters met andere soorten dieren bedraagt 181 en er zijn nog 24 andere landbouwbedrijven.

De Regio FoodValley, een samenwerkingsverband in de Gelderse Vallei rond Ede en Barneveld, houdt er rekening mee dat honderden bedrijven in dat gebied tot de piekbelasters behoren, zegt een woordvoerder. De Gelderse Vallei is van oudsher een agrarisch gebied en grenst aan de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. Dat betekent dat honderden boerenbedrijven binnen 25 kilometer afstand van een natuurgebied gevestigd zijn. Het bestuur van de Regio FoodValley verwacht over een paar maanden meer te weten over wat dat voor gebieden en gemeenten gaat betekenen.

Na Gelderland volgen Noord-Brabant en Limburg met 265 en 262 potentiële piekbelasters, dat is respectievelijk 8,8 en 8,7 procent. Daarna komen Drenthe met 189, Overijssel met 185 en Utrecht met 110 piekbelasters.

Friesland heeft 92 boerenbedrijven die als piekbelaster gelden, Flevoland telt er 57 en Noord-Holland 30. Zeeland en Zuid-Holland hebben er vier en in Groningen zit niet één piekbelaster.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maakte maandag bekend wanneer een boer een piekbelaster is. Deze boeren kunnen zich laten uitkopen voor een bedrag dat 120 procent van de waarde van het bedrijf is.