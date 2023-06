Greenpeace wil uitstoot Tata meten met kunstmatige intelligentie

Milieuorganisatie Greenpeace wil kunstmatige intelligentie gebruiken om in de gaten te houden wanneer staalfabriek Tata Steel in Velsen wolken van giftige stof uitstoot. Dan kan er melding worden gedaan, zodat de omgevingsdienst harder optreedt tegen de fabriek, is de hoop achter de technologie.

De technologie wordt ontwikkeld door het collectief FruitPunch AI uit Eindhoven. Volgens bestuurder Tjomme Dooper kan kunstmatige intelligentie niet zien wat voor stoffen er precies in een wolk zitten. “Maar voor een mens is redelijk duidelijk te herkennen dat een onschuldige damp van waterstof er anders uitziet dan een pikzwarte wolk uit de cokesfabriek. Aan de hand van voorbeelden kun je als mens zeggen: dit is fout. Als er genoeg voorbeelden zijn, kan kunstmatige intelligentie ook leren om dat onderscheid te maken. Maar dat is wel afhankelijk van de invoer.”

Greenpeace werkt samen met FrisseWind.nu, een vereniging van omwonenden van de fabriek. Samen hebben ze sinds vorige maand een site waar mensen melding kunnen maken wanneer ze denken te zien dat Tata Steel giftige stoffen uitstoot. Volgens FruitPunch zijn in de afgelopen weken meer dan 4000 meldingen gedaan en zijn daarbij vijftig gifwolken gezien. FrisseWind.nu controleert die meldingen en geeft ze door aan de omgevingsdienst. Dooper: “Sinds de site is gelanceerd heeft dat geleid tot drie dwangsommen van elk 100.000 euro. Dat kan leiden tot het intrekken van de vergunning, dat is wat omwonenden ook het liefste zien.”