Het stoffelijk overschot van een man die sinds 1999 vermist was, is gevonden bij Lelystad. Alex van Cittert is mogelijk om het leven gebracht, meldt de politie. Onderzoek moet duidelijk maken wat hem is overkomen.

Van Cittert werd in februari 1999 voor het laatst gezien. Hij woonde in Amsterdam. Als hij nog had geleefd, zou hij nu 62 zijn geweest. Zijn stoffelijke resten zijn eind mei aangetroffen bij graafwerkzaamheden op een bedrijventerrein in Lelystad.