Minister Van der Wal komt met langverwachte uitkoopregelingen

Boeren die zich willen laten uitkopen, kunnen zich vanaf begin juli aanmelden daarvoor, en krijgen maandag na lange tijd meer duidelijkheid over de mogelijkheden. Stikstofminister Christianne van der Wal lanceert deze dag de twee langverwachte regelingen: één voor de ongeveer 3000 grote stikstofuitstoters in de buurt van gevoelige natuurgebieden (piekbelasters) en een algemene beëindigingsregeling voor boeren.

De regelingen lieten lang op zich wachten, onder meer omdat de Europese Commissie er nog een oordeel over moest geven. Het zijn belangrijke instrumenten voor het kabinet om echt werk te maken van de vermindering van stikstofuitstoot.

Er is vooral haast bij het uitkopen van piekbelasters. Zij dragen relatief veel bij aan de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Maar wie de piekbelasters precies zijn is nog altijd niet duidelijk. Boeren die mogelijk voor de piekbelasterregeling in aanmerking komen, kunnen dit vanaf maandag checken op een speciale website.

Een speciaal belteam moet vanaf maandag vragen beantwoorden van boeren over de regelingen, die vrijdag in de ministerraad zijn goedgekeurd.

Er komen later nog andere regelingen bij, bijvoorbeeld om boeren helpen te innoveren of te extensiveren (waarbij er op een weiland minder dieren staan), en mogelijkheden om te verplaatsen of om te schakelen naar een ander type bedrijf. Boeren moeten straks genoeg mogelijkheden hebben om te kiezen op welke manier zij minder stikstof kunnen uitstoten, is het idee.