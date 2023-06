Ministerie: lange wachttijd rekentool piekbelasters door drukte

Het ministerie van Landbouw waarschuwt voor lange wachttijden voor de zogeheten Aerius Check, waarmee boeren kunnen zien of zij onder de regeling voor piekbelasters vallen. Door de “grote interesse” kan het langer duren voordat er resultaten beschikbaar zijn, laat het ministerie weten op Twitter. Het departement raadt gebruikers aan te wachten, of om het op een later moment weer te proberen.

Het ministerie vermeldde niet hoeveel gebruikers tegelijkertijd gebruik wilden maken van de rekentool. Ook is niet bekend hoelang gebruikers gemiddeld moeten wachten totdat zij hun resultaten kunnen inzien.

Maandag kwam de rekentool voor de regeling online. Ongeveer 3000 boeren komen in aanmerking voor de “woest aantrekkelijke” uitkoopregeling, zoals stikstofminister Christianne van der Wal het eerder noemde. Zij kunnen 120 procent van hun bedrijfswaarde krijgen om te stoppen.