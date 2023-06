MOB: regeling piekbelasters juridisch slagveld bij weinig animo

De piekbelastersregeling wordt een “juridisch slagveld” als blijkt dat niet genoeg boeren zich hebben ingeschreven op de uitkoopregelingen die het kabinet maandag presenteerde. Dat zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie MOB. “Dan wordt het onontkoombaar om vergunningen voor boerenbedrijven in te trekken, want de stikstofuitstoot moet hoe dan ook fors gereduceerd worden”, zegt hij.

De piekbelastersregeling is “drie jaar te laat, maar beter laat dan nooit”, zegt Vollenbroek, die al veel rechtszaken over stikstof won. “Ik had meer tempo verwacht, maar met Rutte in het zadel mag je al blij zijn dat het nu gebeurt”, zegt Vollenbroek.

Boeren kunnen sinds maandag op een website nagaan of ze piekbelaster zijn. Het kabinet schat in dat zo’n 3000 boeren, van wie een meerderheid een bedrijf heeft in Gelderland, in aanmerking komen voor een vrijwillige uitkoopregeling. Deze boeren wonen binnen een straal van 25 kilometer van een natuurgebied en stoten te veel stikstof uit.

Vollenbroek benadrukt dat een uitkoopregeling een priv├ętransactie zal worden tussen de boer en de overheid. “Dat kan gewoon. Maar als het uitkopen onvoldoende blijkt om de stikstof terug te dringen, gaan we nat als land. Want we moeten die reductie halen. Bij de rechtbank hebben we al voldoende bewezen dat niet alleen op innovatie vertrouwd kan worden.”