NVWA geeft aan waar bruinrot in oppervlaktewater zit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA heeft voor aardappel- en tomatentelers een nieuwe kaart gepubliceerd waarop te zien is in welke wateren bruinrot voorkomt. Bruinrot is een bacterie die aardappel- en tomatenteelten aantast en die zich verspreidt via het water. Daarom mag er niet gesproeid worden met oppervlaktewater waarin bruinrot voorkomt.

Op de kaart op de site van de NVWA is te zien dat in negen provincies bruinrot in bepaalde gebieden in het water is gevonden. Alleen in Flevoland, Zeeland en Gelderland, met uitzondering van het Rivierengebied, geldt nergens een verbod. De NVWA heeft de gebieden afgebakend nadat watermonsters aantoonden dat er bruinrot voorkwam. Dergelijke watermonsters worden elk jaar genomen om verspreiding van bruinrot tegen te gaan.

Verschillende waterschappen waarschuwen maandag voor het beregenen van aardappels en tomaten met oppervlaktewater waarin bruinrot voorkomt. Er wordt op dit moment heel veel gesproeid door landbouwers wegens de aanhoudende droogte. Volgens Wetterskip Fryslân controleert de NVWA of telers zich aan het verbod houden. Bruinrot in het water is niet gevaarlijk voor mensen.