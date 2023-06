Petitie: Nederland moet voortouw nemen in EU bij regulering AI

Er moeten snel Europese regels komen voor kunstmatige intelligentie en Nederland moet daarbij het voortouw nemen. Daartoe roepen tientallen oud-politici, wetenschappers en schrijvers op in een petitie. De initiatiefnemers zetten de redenen daarvoor uiteen in een opiniestuk in de Volkskrant.

De petitie is opgezet door voormalig D66-Kamerlid en oprichter van Bureau Digitale Zaken Kees Verhoeven en voormalig VVD-campagnestrateeg Mark Thiessen. Zij dringen aan op haast; nog dit jaar moeten er regels komen “om grip op de ontwikkelingen te krijgen”.

Zij wijzen daarbij onder meer op de soms kwalijke invloed die internet, algoritmes en social media nu hebben. “Met de kennis van nu” hadden beleidsmakers in de beginjaren van de digitale revolutie “veel meer gedaan om de ontwrichtende marktmacht, privacyschendingen, cyberdreigingen en desinformatie te voorkomen”, stellen zij.

“We mogen niet opnieuw dezelfde fouten maken. We mogen niet opnieuw passief zijn. We moeten controle nemen over de ontwikkeling van AI en ervoor zorgen dat de mens bepaalt hoe een toekomst met AI eruitziet. Niet andersom.”

Om te bepalen waar regulering nodig is, moeten alle ministeries volgens de auteurs in kaart brengen op welke gebieden AI “fundamentele invloed zal uitoefenen”. Daarnaast moet Nederland zorgen dat er meer wetenschappelijke kennis over het onderwerp komt.