Proef met omstreden afsluiting drukke straat in Amsterdam begint

Een van de drukste verkeerswegen van Amsterdam, de Weesperstraat, gaat zes weken dicht voor het autoverkeer. De ingrijpende en omstreden maatregel is een proef van de gemeente, die hiermee wil onderzoeken wat de effecten zijn op het verkeer, de veiligheid, de luchtkwaliteit, het geluid en de beleving van de bewoners.

Van 12 juni tot 23 juli is de straat tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht afgesloten voor auto’s van 06.00 uur tot 23.00 uur. Ook drie omringende straten gaan dicht, om ‘sluipverkeer’ te voorkomen. Nood- en hulpdiensten kunnen wel langs de afsluiting. Verder blijven alle bestemmingen bereikbaar, maar de reistijd zal soms langer zijn, aldus de gemeente. Vanaf de A10 wordt gewaarschuwd voor de afsluiting, zodat automobilisten dan al een keuze maken hoe ze de stad in gaan. De gemeente verwacht dat het de eerste twee weken erg druk zal zijn in de omgeving.

De proef stond al jaren op de planning en er is veel om te doen. Zo vrezen sommige Amsterdammers voor een verkeerschaos en opstoppingen op andere plekken, ook omdat tijdens de proef een andere belangrijke weg, de Stadhouderskade, is afgesloten voor werkzaamheden. Taxichauffeurs protesteerden de afgelopen tijd tegen het plan. De chauffeurs vinden dat het verkeersbeleid van de gemeente ervoor zorgt dat hun werk onmogelijk wordt gemaakt.

Amsterdam is al langer bezig de stad autoluw te maken, omdat het de komende 25 jaar steeds drukker wordt in de stad, zo is de verwachting. “Als we niks doen groeit het autoverkeer met 40 procent”, aldus verkeerswethouder Melanie van der Horst. “Dat past gewoon echt niet meer. En dus moeten we nu al keuzes maken: wat kan er nog op welke plek en hoe kunnen we ruimte maken?”

De wethouder noemt de afsluiting “best spannend”. “Ik zie ook dat deze maatregel weerstand oproept bij mensen. Veel taxichauffeurs en ondernemers maken zich zorgen. En ik begrijp heel goed dat deze proef zeker van hen wat vraagt de komende weken.”

De resultaten van de proef gaan in november naar de gemeenteraad.