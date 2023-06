SP en SGP willen winkels verplichten contant geld aan te nemen

Winkels worden als het aan de oppositiepartijen SP en SGP ligt verplicht om contant geld te blijven aannemen. De partijen komen met dit voorstel bij de aanstaande behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya en SGP’er Chris Stoffer vrezen dat het aantal winkels waar nog contant kan worden afgerekend de komende jaren sterk afneemt. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde eerder dit jaar dat er nu al te veel zaken zijn waar alleen met de pinpas of creditcard kan worden betaald.

De twee parlementariƫrs wijzen erop dat volgens de DNB tussen de 1,3 en 1,5 miljoen mensen afhankelijk zijn van contant geld. Het gaat vooral om toch al kwetsbare groepen, zoals ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking.

“Het is heel belangrijk dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij”, vinden Alkaya en Stoffer. “Je wilt niet dat mensen straks geen patatje of boek meer kunnen kopen omdat ze in het digitale betalingsverkeer niet goed kunnen meekomen.”

Maar ook voor mensen die niet tot deze groepen behoren, is het volgens Alkaya en Stoffer beter als winkels contant geld blijven aannemen. Het zorgt ervoor dat er altijd een terugvaloptie is, bijvoorbeeld bij een pin- of stroomstoring.