Tot 4 jaar celstraf voor fatale woningbrand Hilversum

De rechtbank in Utrecht heeft maandag gevangenisstraffen tot vier jaar opgelegd aan drie Hilversummers van 19, 21 en 23 jaar. Volgens de rechtbank staat vast dat het drietal ruim twee jaar geleden betrokken was bij een woningbrand in hun woonplaats, waarbij de bewoners Vanessa Vos (48) en haar partner Marco Witkamp (49) om het leven kwamen.

De mannen van 21 en 23 jaar kregen ieder vier jaar cel. Tegen hen waren vorige maand celstraffen tot zeven jaar geƫist. De nu 19-jarige man, destijds minderjarig, hoorde tijdens een besloten behandeling twee jaar celstraf en jeugd-tbs tegen zich eisen. Hij is degene die zowel volgens het OM als de rechtbank de brand heeft aangestoken. Hij kreeg anderhalf jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

De fatale brand had plaats in de vroege ochtend van 28 mei 2021. Op beelden – de slachtoffers hadden vanwege eerdere incidenten camera’s aan hun huis gehangen – was te zien dat een man brandbare vloeistof door de brievenbus van de woning naar binnen spoot en die even later aanstak. Mede als gevolg van een enorme steekvlam greep het vuur vervolgens razendsnel om zich heen. De slapende bewoners werden overvallen door de brand en waren kansloos. Witkamp wist het alarmnummer nog te bellen, maar hulp kwam te laat. De vrouw overleed enkele uren na de brand, hij een dag later.