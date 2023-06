Aanpassen ambitie Defensie gaat de staatssecretaris niet meemaken

Defensie kampt al jarenlang met een groot personeelstekort en door extra investeringen zijn nog meer mensen nodig. De Tweede Kamer maakt zich ernstige zorgen, maar verantwoordelijk staatssecretaris Christophe van der Maat ziet geen reden om de ambities bij te stellen.

Een meerderheid van de partijen wil met de Russische dreiging ook niet dat de plannen van Defensie worden aangepast. Ze vrezen wel dat het heel moeilijk wordt om voldoende personeel aan te trekken. “De nood is ongelofelijk hoog”, zegt Harmen Krul (CDA).

Er ligt een “enorme opgave” op personeelsgebied, erkende de staatssecretaris. Uit de laatste cijfers blijkt dat de uitstroom van medewerkers nog steeds groter is dan de instroom van nieuw personeel. En dat in een tijd dat de organisatie van krimp naar groei moet. “Dat is niet goed”, aldus Van der Maat.

Defensie krijgt er 5 miljard euro structureel bij. “De ambities klotsen tegen de muur”, zo verwoordde de bewindsman de plannen tijdens een debat over personeel. Er zijn momenteel zo’n 9000 vacatures niet ingevuld. En Defensie wil jaarlijks nog eens meer dan 3000 mensen extra werven.

De Kamer is bang dat alle veranderingen niet snel genoeg gaan en straks nieuwe wapensystemen niet gebruikt kunnen worden door een personeelstekort. “Er zijn wel goede ambities, maar die blijven vaak abstract”, verklaarde Peter Valstar (VVD).

Om sneller veranderingen door te voeren, wil Van der Maat nieuwe afspraken maken met de vakbonden. Die hebben een belangrijke stem bij wijzigingen in de organisatie. De relatie met de bonden moet worden verbeterd. De bewindsman erkende ook daarin eigen fouten.

Van der Maat wil dit jaar een “doorbraak forceren” in het overleg met de vakbonden. “We zijn met elkaar vertrouwen aan het opbouwen om wat meer ruimte te geven aan radicaliteit.” Hij benadrukte dat er voor hem geen taboes zijn.

Met onder meer een dienjaar (een tussenjaar in de krijgsmacht voor jongeren), meer variatie op de werkvloer, betere carrièrekansen, maatwerk en andere eisen hoopt Defensie het tij te keren. Ook maakte Van der maat duidelijk dat met een nieuwe cao, de huidige loopt eind dit jaar af, de lonen weer zullen stijgen.

Hij hoopt dat volgend jaar de eerste resultaten van alle maatregelen zichtbaar zullen zijn. Van der Maat wil alles op alles zetten om de doelen te halen. Afzien van projecten ziet hij niet zitten. “Aanpassing van de ambities ga ik niet meemaken”, zei hij. Dat is een gevaarlijke uitspraak voor een bewindsman, reageerde Frank Futselaar (SP).