Advocaat: John S. ging niet naar zorgboerderij om te moorden

John S. (39) had volgens zijn advocaat geen plan om mensen dood te schieten in Vlissingen en op de zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. De raadsman vraagt de rechtbank om S. vrij te spreken van moord en alleen te veroordelen voor doodslag.

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdagochtend een celstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging voor drie moorden en twee pogingen tot moord. Volgens advocaat Arthur van ’t Hek had zijn cliënt S. geen concreet plan en daarom is er geen sprake van voorbedachte raad (moord). Hij vroeg de rechtbank in Rotterdam om S. een zo kort mogelijke gevangenisstraf op te leggen.

De combinatie van zo’n lange gevangenisstraf en tbs is zeer uitzonderlijk. De hoge strafeis komt door het hoge aantal slachtoffers en de ernst van de feiten, legde de officier na het pleidooi van de verdediging uit. “Wij vinden dat deze verdachte nooit meer aan de regie van de overheid onttrokken mag zijn. Nu niet en nooit niet.”

S. heeft bekend dat hij op 4 mei 2022 een 60-jarige schoenmaker doodschoot in diens winkel aan de Sint Jabobsstraat in Vlissingen. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homochatapp. Volgens Van ‘t Hek nam S. een pas aangeschaft vuurwapen mee naar Vlissingen om zich veilig te voelen, maar had S. verder geen plan met het wapen tijdens de seksdate. “Cliënt besluit op een gegeven moment te schieten. Waarom is volstrekt onduidelijk voor cliënt. Hij kan het niet uitleggen in politieverhoren.”

S. ging na het schieten in Vlissingen naar huis in Oud-Alblas, dumpte zijn kleren, bracht zijn auto naar een parkeergarage in Dordrecht en ging daarna een uur lopen naar een hotel in Papendrecht, waar hij aankwam met blaren. Te voet is de afstand tussen het hotel en de zorgboerderij ver. Hieruit valt niet af te leiden dat S. bezig was met een concreet plan, aldus de raadsman.

In de ochtend van 6 mei kwam S. lopend aan op de zorgboerderij. Daar raakte S. volgens zijn advocaat in paniek omdat hij dacht dat mensen zijn vuurwapen hadden gezien. “Er was een vorm van een plan, om naar de zorgboerderij te gaan en het terrein te betreden, maar niet om te moorden.”

De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden in een park in Alblasserdam, terwijl hij 112 belde en direct bekende. Een zelfmoordbrief zat in zijn jaszak.

S. heeft aangekondigd aan het einde van de zitting nog gebruik te maken van het laatste woord. De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.