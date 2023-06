Akkerbouw verwacht derde minder opbrengst door weersomstandigheden

De opbrengst van uien en aardappelen zal naar verwachting een derde minder zijn als gevolg van een nat voorjaar, de sterke wind en de droogte waar ons land nu mee kampt. Dat zegt Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, naar aanleiding van een bericht hierover in het AD.

De gewassen komen volgens De Jong, die zelf in Friesland pootaardappelen teelt, laat op. Door het natte voorjaar konden veel uien en aardappelen een maand later worden gepoot dan gebruikelijk. Daardoor zijn de planten en wortels nu nog klein. “Door het natte voorjaar zou je denken dat er veel vocht in de grond zit, maar op kleigrond werkt dat niet zo. Je hebt nog regelmatig regen nodig.”

Hoewel de boeren volop zelf aan het beregenen zijn, lukt dat volgens De Jong niet in alle regio’s. In de kustgebieden, zoals Zeeland, is het grondwater zout. Ook kan het zijn dat als de droogte langer aanhoudt, er beregeningsverboden komen.

Een kleinere oogst drijft de prijzen van de gewassen weer op, voorspelt de voorzitter. “Enerzijds is dat een voordeel voor de boer, want dan heeft hij toch meer omzet. Maar voor degenen die inkopen, gaat de prijs omhoog. Al is duurder nog altijd beter dan niet te krijgen.”