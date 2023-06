Baas MKB-Nederland wil arbeidsmarkt moderniseren

De voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof ziet de huidige arbeidsmarkt graag gemoderniseerd worden. Volgens hem moet het Nederlandse arbeidspotentieel beter worden benut, bijvoorbeeld door meer werken aantrekkelijker te maken. Hij wil hierover in gesprek met het kabinet. Dat zei hij dinsdag tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Ook premier Mark Rutte en de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Kim Putters waren hierbij aanwezig.

Vonhof vroeg zich tijdens zijn toespraak af hoe het nu moet in Nederland, “met een krimpende beroepsbevolking, de effecten van AI, jongeren met vaak heel andere wensen en verwachtingen ten aanzien van werk”.

De voorzitter pleitte daarom voor het moderniseren van het arbeidsmarktstelsel. Zo moet volgens hem werk centraal worden gesteld en niet het type contract. Ook wil hij af van de hoge regeldruk voor werkgevers. Vonhof noemde de omstandigheden waarin ondernemers nu verkeren “een knellend korset”. Daarmee doelde hij onder meer op de krappe arbeidsmarkt en de investeringen die moeten worden gedaan voor verduurzaming.

Hij sprak rechtstreeks tot Rutte: “Heb het geloof en het vertrouwen dat ondernemers intrinsiek het goede willen doen. Maak geen regels meer voor de kleine minderheid die iets fout doet, maar focus op de overgrote meerderheid die het goed doet. Vertrouwen vergt een overheid die echt kijkt naar wat wij als ondernemers nodig hebben.”

Vonhof reikte de minister-president ook een plan aan waarin hij onder meer vraagt om een stop op “lastenverzwaringen voor ondernemers en gejojo met tarieven”. Ook ziet Vonhof graag dat alle voorschriften voor verduurzaming onder een overzichtelijke regeling worden gebracht.