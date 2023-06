Bijleveld wordt na Gelderse formatie het ‘gezicht’ van Twente

Oud-minister Ank Bijleveld wordt voorzitter van Twente Board, een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid met als doel het versterken van de economie in de Overijsselse regio Twente. Bijleveld volgt Wim Boomkamp op als voorzitter. “Ze heeft een groot netwerk binnen en buiten Twente en voldoende statuur om echt het gezicht te zijn van Twente”, aldus bestuurslid AndrĂ© Pluimers.

De 61-jarige Bijleveld begeleidde de afgelopen weken de coalitieonderhandelingen in de provincie Gelderland, eerst als verkenner en later als formateur. Woensdag presenteren de BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hun onlangs bereikte coalitieakkoord. Die partijen hebben samen 30 van de 55 zetels in de Provinciale Staten.

De CDA-politica komt uit Overijssel en woont daar ook. Bijleveld was gemeenteraadslid in Enschede, burgemeester van de gemeente Hof van Twente en tussen 2011 en 2017 commissaris van de Koning(in) in Overijssel.