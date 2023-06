Binnen een dag diagnose en behandelplan in Kinderbuikcentrum

Het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC richt een speciaal Kinderbuikcentrum in. Kinderen met ernstige buikproblemen uit het hele land kunnen daar terecht bij een team van verschillende experts. Diagnose en behandelplan moeten aan het einde van een dag met de ouders en kinderen zijn vastgesteld, zo is het streven van de initiatiefnemers.

“Het polibezoek en alle aanvullende onderzoeken worden in één dag gedaan én besproken binnen de multidisciplinaire teams.” De deskundigen van Amsterdam UMC overleggen vanuit hun poli’s met betrokken zorgverleners van andere ziekenhuizen en instellingen. Voor kinderen met grote buikproblemen die ver van Amsterdam wonen, wordt in overleg met ouders een medebehandelaar in de buurt van hun woonplaats gezocht.

Het Kinderbuikcentrum doet ook innovatief onderzoek om de behandeling van kinderen met complexe buikaandoeningen te verbeteren. Deze kennis wordt gedeeld met zorgverleners binnen en buiten Amsterdam UMC en met patiëntenorganisaties.

In Nederland krijgen jaarlijks enkele honderden kinderen te maken met ernstige buikaandoeningen, zegt Amsterdam UMC. “Het vaststellen van de diagnose en juiste behandeling is vaak ingewikkeld.”