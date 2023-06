Kabinet trekt miljoenen uit voor visserijsector en vissersdorpen

Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de visserijsector, meldt minister Piet Adema (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is ook bedoeld voor vissersdorpen en -gemeenschappen. Die staan de laatste jaren onder druk omdat de vissersvloot krimpt, onder meer vanwege de hoge brandstofprijzen en het verbod op pulsvissen.

Door de investering van het kabinet kunnen volgens Adema bedrijven die afhankelijk zijn van de visvangst, zoals visafslagen of scheepswerven, zich aanpassen. “Ook komt er aandacht voor behoud van de identiteit en werkgelegenheid in gemeenschappen waar families al generaties aan de visserij zijn verbonden.” Initiatieven daartoe kunnen financiering krijgen vanuit de overheid. De regio betaalt hier ook aan mee, waardoor het totaal beschikbare bedrag tot 60 miljoen euro kan oplopen.