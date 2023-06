OM: moord op De Vries moest dag eerder plaatsvinden

De moord op Peter R. de Vries had een dag eerder moeten plaatsvinden. Tot die conclusie is het Openbaar Ministerie gekomen na het kraken van berichten uit de telefoon die gevonden werd in de vluchtauto die gebruikt is bij de aanslag. De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Uit de nieuw ontsleutelde berichten zou blijken dat de aanslag op 5 juli gepleegd had moeten worden, maar die avond bleek De Vries niet te gast bij RTL Boulevard. Volgens het OM stuurde verdachte Krystian M. daarop een bericht aan de beoogde schutter. “Maatje die ene is er niet jullie moeten morgen daar naar toe.”

Het zou gaan om een van de andere verdachten in deze zaak, Konrad W., die de aanslag had moeten plegen, denkt het OM. W. zou op de ochtend van 6 juli geweigerd hebben, omdat het wapen dat hij kreeg geen geluiddemper had en omdat hij de plek van de aanslag, het centrum van Amsterdam, te riskant vond. Korte tijd later zou Delano G. bereid gevonden zijn om de “klus” over te nemen, denkt het OM.

“Gelet op het late tijdstip dat G. is ingeschakeld, is het gemak waarmee hij de moordaanslag lijkt te hebben uitgevoerd even huiveringwekkend als veelzeggend”, zei de officier van justitie hierover op de zitting dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

G. en medeverdachte Kamil E., werden vrijwel direct na de aanslag opgepakt. Tegen hen is in een eerder stadium al een levenslange gevangenisstraf geƫist, maar dat onderzoek werd heropend nadat het OM met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen. Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van verdachte en vermeende opdrachtgever Krystian M. zijn geweest en van hem informatie over de moord hebben gekregen. De twee onderzoeken naar de vermeende uitvoerders en vermeende opdrachtgevers werden vervolgens samengevoegd tot een strafzaak.

De rechtbank wil de zaak in januari en februari inhoudelijk behandelen en heeft er twaalf zittingsdagen voor uitgetrokken. Vanaf de eerstvolgende zitting in september zullen de zittingen gehouden worden in De Bunker in Amsterdam-Osdorp. De keuze voor de extra beveiligde rechtbank is niet gemaakt uit veiligheidsoverwegingen, maar omdat de zaak te groot is geworden met de huidige negen verdachten, volgens de rechtbank.