Opbrengst Giro555 aardbevingen Turkije en Syrië 123 miljoen euro

De inzamelingsactie van Giro555 voor Turkije en Syrië loopt na vier maanden nog steeds door en heeft tot nu toe ruim 123 miljoen euro opgebracht. Dat melden de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). De laatste tussenstand van de actie voor de miljoenen slachtoffers van de aardbevingen werd eind februari gemeld. Toen stond de teller op zo’n 108 miljoen euro.

Met het geld kon noodhulp worden geboden, zoals tijdelijk onderdak, medische zorg, eten en drinken. Ook zijn er hulpgoederen uitgedeeld zoals hygiënekits, winterkleding en dekens. Verder kregen overlevenden contant geld zodat ze zelf spullen konden kopen, is er psychosociale hulp verleend en zijn er veilige plekken gemaakt waar kinderen konden spelen en onderwijs kregen. Ook repareren de organisaties de zwaar beschadigde waterinfrastructuur om ziektes zoals cholera te voorkomen.

Volgens Giro555-actievoorzitter Michiel Servaes zijn er door de actie al honderdduizenden slachtoffers geholpen, maar is er nog steeds hulp nodig. “We zijn er nog lang niet”, aldus Servaes. “Naast de noodhulp die volop doorgaat, en nodig zal blijven, kijken we samen met onze partners ook naar de volgende fase van verwerking en wederopbouw.” De actie voor Turkije en Syrië is nog open voor donaties tot en met eind augustus.

Bij de ramp op 6 februari in het zuidoosten van Turkije en het noordwesten van Syrië kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven. Sinds 2010 bracht alleen de actie voor Oekraïne (184 miljoen euro in 2022) meer geld op.

De organisaties achter Giro555 zijn Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision. Inmiddels zijn er nog vijf extra organisaties aangesloten: Dokters van de Wereld, Habitat, VNG International, War Child en de Syrische humanitaire organisatie Witte Helmen.