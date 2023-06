Pompestichting gaat personeel extra scholen in scherp opletten

De Pompestichting, waar de Pompekliniek in Nijmegen bij hoort, gaat medewerkers van de Nijmeegse tbs-kliniek extra laten scholen in “forensische scherpte”. Daardoor moeten ze scherper leren afwegen of en zo ja, welke vrijheden een patiënt kan krijgen, gelet op zijn stoornis, zijn voorgeschiedenis en zijn behandeling. Dat heeft het bestuur van de stichting besloten na een zeer kritisch rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de ontsnapping van twee tbs’ers in juni vorig jaar.

De inspectie komt met een lijst aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid in de tbs-kliniek. “Vanzelfsprekend nemen wij dat onverkort over”, aldus de Pompestichting. Er ligt al een verbeterplan, dat is afgestemd met de Dienst Justitiële Inrichtingen. Om het verbeterplan uit te voeren worden externe deskundigen ingeschakeld. De nadruk zal liggen op het verbeteren van de scherpte op veiligheid en op in de kliniek gehanteerde protocollen. Volgens de inspectie mankeerde er veel aan de protocollen die tot nu toe golden voor bijvoorbeeld contact met de buitenwereld en meedoen aan behandelingen. Er komt ook meer aandacht voor een risico-inschatting, kort nadat een patiënt in de Pompekliniek is gedetineerd.

De twee tbs’ers konden de benen nemen doordat iemand van buitenaf een gat in een hek knipte. Nu staat er een dubbele rij hekken rond de kliniek. Er wordt op dit moment verbouwd op het terrein om de toegangscontrole te verbeteren en het toezicht op het terrein te verbeteren. In het voorjaar van 2024 wordt de Tweede Kamer ingelicht over het resultaat van alle aanpassingen en verbeteringen, zegt de Pompestichting.