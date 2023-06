Schutter zorgboerderij betuigt spijt: pijn, verdriet en woede

John S. uit Oud-Alblas, die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en een moord in Vlissingen in mei vorig jaar, heeft aan het slot van zijn strafproces in de rechtbank in Rotterdam spijt betuigd.

Aan het einde van de derde zittingsdag kreeg S. het laatste woord en sprak hij na een lange stilte: “In mijn hoofd zie ik verschrikkelijke beelden. Die hadden daar moeten blijven.”

“Het had nooit mogen gebeuren, het had in mijn hoofd moeten blijven”, vervolgde S. over de beelden van stervende mensen. “De hoeveelheid pijn en verdriet die is veroorzaakt vind ik moeilijk te bevatten. Het voelt zo onwerkelijk.”

“Hoe graag ik ook zou willen, ik kan het niet ongedaan maken. Het spijt me dat er mensen zijn die niet meer in leven zijn. Het spijt me dat er gewonden zijn. Het spijt me dat er mensen getuige van geweest zijn, mensen die er niets mee te maken hadden. En waarom, wat heb ik hiermee bereikt? Pijn, verdriet en woede.”

“Het is onwerkelijk, niet te bevatten. Een droom, een film, maar voor alle mensen de realiteit en dat spijt me verschrikkelijk.”

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdagochtend een celstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging voor drie moorden en twee pogingen tot moord. De rechtbank doet 14 juli uitspraak.