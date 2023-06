Tientallen ov-kaarten voor mensen met laag inkomen op Marktplaats

Tientallen gratis te verkrijgen ov-kaarten die zijn bedoeld voor huishoudens met lage inkomens in de regio Amsterdam, worden nu aangeboden op Marktplaats. Dat zegt een woordvoerster van de Vervoerregio Amsterdam dinsdag, die hiermee berichtgeving van De Telegraaf bevestigt. Huishoudens konden de afgelopen weken acht gratis ov-kaarten aanvragen waarmee ze anderhalf uur kunnen reizen. Deze actie heeft de Vervoerregio Amsterdam opgezet in samenwerking met vervoerders GVB, EBS en Connexxion, vanwege de gestegen ov-tarieven.

In totaal kon de vervoersregio ruim 730.000 gratis kaarten verdelen, waarvan enkele tientallen online zijn opgedoken. “Het lijkt beperkt, maar het blijft misbruik van waarvoor de kaartjes bedoeld zijn”, zegt de woordvoerster. Vervoerregio Amsterdam zoekt momenteel uit hoeveel kaarten online worden aangeboden.

De ov-kaarten, geldig in de bus, tram en metro in de veertien gemeenten van de regio, zijn bedoeld voor iedereen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdient. Mensen konden de kaarten sinds mei aanvragen via www.gratis-ov.nl, zonder daarbij te hoeven bewijzen tot de doelgroep te behoren. Bij de start van de actie is een afweging gemaakt, legt de zegsvrouw uit. “Kan iedereen aanvragen en verlagen we zo de drempel voor mensen die anders geen aanvraag zouden doen of hanteren we een aanvraagtraject waarbij moet worden bewezen dat je tot de doelgroep van minima behoort?”

Vervoerregio Amsterdam heeft eerder de oproep gedaan om de kaarten over te laten voor de doelgroep voor wie ze bedoeld zijn. “We zien nu dat een aantal die oproep heeft genegeerd.” Ondanks het misbruik ziet de Vervoerregio Amsterdam de actie als “succesvol”. “Omdat het grootste deel van de kaarten bij de doelgroep terechtgekomen is.”

De ov-kaartjes werden ook vergeven via voedselbanken en andere maatschappelijk betrokken organisaties. Momenteel heeft de Vervoerregio Amsterdam nog een aantal kaarten over, die bedoeld zijn voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats en ongedocumenteerden.

Onder de Vervoerregio vallen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.