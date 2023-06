Tropenroosters bij gemeenten voor vuilnisophalers en groenwerkers

Gemeenten nemen maatregelen tegen de hitte voor medewerkers die in de buitenlucht werken. Het gaat onder meer om vuilnisophalers en mensen die het groen bijhouden en in de milieustraten werken. Zo worden de roosters aangepast naar vroegere werktijden en zorgen gemeenten voor extra beschutting op werkplekken. Ook de rest van de week worden nog zomerse temperaturen verwacht in het land.

In Echt-Susteren (Limburg) meldt de gemeente dat het afvalbedrijf RWM waarmee de gemeente samenwerkt vanaf dinsdag “overgaat op het zomerprogramma”. Inwoners moeten hun afval voor 06.00 uur aan de straat zetten. “Afval ophalen is zwaar werk. Wanneer de medewerkers van RWM het afval een uur eerder kunnen ophalen (dus om 06.00 uur in plaats van 07.00 uur ’s ochtends), zijn ze (bijna) klaar voordat de warmste tijd van de dag begint”, legt de gemeente uit.

De gemeente Utrecht roept inwoners op om deze week het vuilnis voor 07.00 uur op straat te zetten, zodat het eerder opgehaald kan worden en de medewerkers de hitte voor zijn. “De zomer is aan”, aldus de gemeente op Twitter. De gemeente Vlissingen (Zeeland) waarschuwde inwoners ook al voor andere ophaaltijden vanwege de aanhoudende hitte. “Is uw container aan het eind van de middag nog niet leeggemaakt? Laat deze dan nog even staan. Mogelijk wordt uw container alsnog ’s avonds geleegd. Onze collega’s werken dan in ploegen”, meldt de gemeente.

De gemeente Maastricht stelt vanaf woensdag een zogeheten tropenrooster in. Medewerkers werken dan tussen 06.00 uur en 13.30 uur, in plaats van op reguliere werktijden, zegt een woordvoerder. “We vinden het nu onverantwoord worden om medewerkers zo lang in de hitte te laten werken. Mensen die op de vuilniswagen zitten en bij het groenonderhoud werken, krijgen zonnebrand en water mee. Ze krijgen het advies zoveel mogelijk in de schaduw te werken en water te drinken.” Medewerkers van milieustraten krijgen in Maastricht extra parasols en water. De openingstijden van de milieustraten blijven hetzelfde, “om de dienstverlening richting inwoners optimaal te houden”.

De gemeente Bernheze meldde al op Twitter dat de kermis in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther deze week vanwege het warme weer niet om 12.00 uur maar om 14.00 uur begint. “Zorg goed voor jezelf tijdens deze warme dagen”, aldus de gemeente.