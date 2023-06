‘Uitermate gevaarlijke situatie’ door haperend C2000-systeem

Door een netwerkstoring in het C2000-systeem ontstond in de nacht van maandag op dinsdag volgens politiebond ACP een “uitermate gevaarlijke situatie” in een Nederlandse haven. Tussen 00.00 uur en 03.00 uur kon er niet via het centrale systeem worden gecommuniceerd. Na een reset werkte C2000 wel weer. Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met het communicatiemiddel van de hulpdiensten.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat gaat over het C2000-systeem, legt uit dat personeel in de meldkamers door de storing niet meer met de gebruikelijke headsets met teams op straat kon communiceren. In plaats daarvan moest met portofoons of gewone mobieltjes worden gebeld.

De communicatieproblemen leverden volgens ACP-woordvoerder Maarten Brink zeker één gevaarlijke situatie op. Er zouden twee meldingen zijn binnengekomen uit een havengebied “waar agenten regelmatig geconfronteerd worden met uithalers en grote vangsten cocaïne”. Normaal gaat de politie samen met de (bewapende) marechaussee en douane op zo’n melding af, maar omdat C2000 niet werkte, kon er geen contact met deze instanties worden gelegd.

Meer details over de situatie in de haven of de afloop daarvan kan Brink “om veiligheidsredenen” niet geven. De woordvoerder van het ministerie kent de specifieke situatie niet en zegt dat “meer onderzoek” nodig is.

De woordvoerder van het ministerie benadrukt dat het probleem van afgelopen nacht wel een andere oorzaak had dan de storingen waar C2000 eerder dit jaar mee kampte. Toen ging het ook al meerdere keren mis. Wel erkent de woordvoerder zelf ook dat het beter kan. “Agenten moeten veilig hun werk kunnen doen en te allen tijde met elkaar kunnen communiceren”, aldus de woordvoerder.

Momenteel wordt gewerkt aan een opvolger voor het C2000-systeem, dat door alle hulpdiensten gebruikt moet gaan worden. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem, onder de werktitel NOOVA, in 2025 in gebruik genomen wordt.