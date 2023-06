Van Huffelen over petitie: wij delen de zorgen over AI

De zorgen die oud-politici, wetenschappers en schrijvers uiten in een petitie over kunstmatige intelligentie (AI) worden gedeeld door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). In een debat over digitale zaken zegt de bewindsvrouw dat het kabinet een “belangrijke rol” speelt bij onderhandelingen over Europese wetgeving hierover. Verschillende Kamerleden klagen net als de opstellers van de petitie dat het Nederlandse beleid op dit gebied nog weinig concreet is.

De staatssecretaris denkt dat de kunstmatige intelligentie verordening (AI Act) waar het Europees Parlement woensdag over stemt voor meer duidelijkheid zal zorgen. Zodra de wet is goedgekeurd in Europa wil ze deze zo snel mogelijk invoeren in Nederland. Ook de indieners van de petitie vinden dat er haast moet worden gemaakt met de verordening.

Danai van Weerdenburg (PVV) en Queeny Rajkowski (VVD) hebben namens de Tweede Kamer het beleid op het gebied van kunstmatige intelligentie doorgelicht. Hun conclusie is “even simpel als verdrietig”, zegt Van Weerdenburg. De Tweede Kamer kan volgens de parlementariĆ«rs het kabinet op dit onderwerp moeilijk controleren omdat het overzicht ontbreekt. Het is onduidelijk wat het kabinet op dit gebied doet en wat de doelen zijn, vinden ze.

De oproep in de petitie om controle te nemen over ontwikkelingen omtrent AI is behalve aan het kabinet ook gericht aan de Tweede Kamer. Dat laatste is niet terecht, zegt Renske Leijten (SP) voor aanvang van het debat. De Kamer debatteert namelijk al geruime tijd over de kansen en gevaren van kunstmatige intelligentie, zegt het Kamerlid. “Het is vooral de regering die hier niet serieus op reageert.”

Kunstmatige intelligentie biedt volgens Van Huffelen veel kansen, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. Maar de technologie moet wel aan een aantal “randvoorwaarden” voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, transparantie en discriminatie.