Adema: opschorten gesprekken door LTO verrassing voor iedereen

Landbouwminister Piet Adema noemt het “een verrassing voor iedereen” dat landbouworganisatie LTO heeft gevraagd de gesprekken over het landbouwakkoord op te schorten. Woensdag werd weer onderhandeld, maar volgens LTO-baas Sjaak van der Tak komen de onderhandelaars er op dit moment niet uit.

Woensdagavond praat de LTO verder met een breder deel van het kabinet. In ieder geval zal minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aanschuiven. Volgens Adema zouden de andere bewindslieden behoren tot het “fysieke domein” van het kabinet. Te denken valt dan aan ruimtelijke ordening, infrastructuur of milieu.

Het is nog niet bekend of premier Mark Rutte al dan niet direct aanwezig is bij het vervolg. Hij staat tot in de avond te debatteren met de Tweede Kamer over de koloniale oorlog in Indonesiƫ. Bij het vorige overleg van de hoofdtafel, dat de hele nacht duurde, sprong Rutte wel bij. Diep in de nacht kwam hij aan bij de Haagse Villa Ockenburgh om de stroeve onderhandelingen uit het slop te trekken.

Adema noemt het nog steeds “buitengewoon belangrijk” dat het akkoord er komt. Volgens hem draagt het bij aan perspectief voor de sector en de toekomst van boeren.